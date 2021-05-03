Немецкие предприятия Ford начинают простаивать неделями из-за нехватки чипов
Ситуация с доступностью полупроводниковых автокомпонентов весьма неравномерна как по странам, так и по производителям. Как отмечает Bloomberg, европейское подразделение Ford Motor будет вынуждено остановить два предприятия в Германии на несколько недель, хотя в нормальных условиях оба выпускают по тысяче автомобилей ежедневно.
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Предприятие Ford в Кёльне, где выпускается модель Fiesta, вынуждено будет приостановить работу дважды, сперва с 3 мая по 18 июня, а во второй раз производство будет остановлено с 30 июня до середины августа. Летом у местных рабочих всегда имеются производственные каникулы, но в этом году они затянутся. Второе предприятие по выпуску модели Focus будет простаивать основную часть мая и некоторое время в июне. Renault недавно заявила, что остановит работу некоторых предприятий до сентября, так что положение дел у Ford не самое плачевное.
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