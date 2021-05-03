Складной iPhone предложит в 2023 году восьмидюймовый гибкий дисплей типа OLED
В прошлом году во всём мире было продано 2,5 млн смартфонов с гибким дисплеем. По прогнозам аналитиков, в этом году данное количество утроится, а известный эксперт Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), как сообщает CNBC, предрекает появление в 2023 году первой модели складного Apple iPhone, который в разложенном состоянии сможет похвастать восьмидюймовым гибким дисплеем типа OLED.
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Специализирующийся на подобных прогнозах в отношении продукции Apple первоисточник ожидает, что в 2023 году компания сможет выпустить от 15 до 20 млн смартфонов с гибким дисплеем. Пока кажущаяся навязываемой маркетологами функциональность, по мнению аналитика, после выхода моделей с поддержкой 5G станет главной чертой флагманских решений, поэтому Apple не сможет оставаться в стороне от рыночных тенденций.
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