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Складной iPhone предложит в 2023 году восьмидюймовый гибкий дисплей типа OLED

В сложенном состоянии он окажется меньше.
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В прошлом году во всём мире было продано 2,5 млн смартфонов с гибким дисплеем. По прогнозам аналитиков, в этом году данное количество утроится, а известный эксперт Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), как сообщает CNBC, предрекает появление в 2023 году первой модели складного Apple iPhone, который в разложенном состоянии сможет похвастать восьмидюймовым гибким дисплеем типа OLED.

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Источник изображения: Samsung

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Специализирующийся на подобных прогнозах в отношении продукции Apple первоисточник ожидает, что в 2023 году компания сможет выпустить от 15 до 20 млн смартфонов с гибким дисплеем. Пока кажущаяся навязываемой маркетологами функциональность, по мнению аналитика, после выхода моделей с поддержкой 5G станет главной чертой флагманских решений, поэтому Apple не сможет оставаться в стороне от рыночных тенденций.

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