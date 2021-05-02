Южнокорейские производители демонстрируют хорошие амбиции на рынке транспортных средств, использующих водородное топливо. Hyundai Motor является крупным игроком в сегменте автомобилей на водородных топливных элементах, а компания SK E&S, по данным Business Korea, ускоряет создание инфраструктуры, необходимой для эксплуатации летательных аппаратов на сжиженном водороде.

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Источник изображения: Business Korea

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Идея создания аккумуляторных электролётов упирается в большую массу самих аккумуляторов, что значительно снижает полезную нагрузку. Альтернативой могут стать летательные аппараты, использующие в качестве топлива сжиженный водород. Он обеспечивает высокую плотность хранения энергии и высокую стабильность. Аппараты, потребляющие сжиженный водород, способны предложить приличную дальность полёта.

SK E&S сотрудничает с несколькими корейскими компаниями в рамках данного проекта, а также собирается построить в Южной Корее предприятие по производству сжиженного водорода, которое сможет к 2023 году выдавать по 30 тысяч тонн топлива ежегодно.