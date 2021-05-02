До анонса графических решений AMD с архитектурой RDNA 3 остался примерно год
Не очень популярный среди авторов нашего сайта немецкий заповедник 3DCenter прошедший месяц завершил ссылкой на откровение одного из так называемых «инсайдеров», который назвал ожидаемые сроки дебюта носителей графической архитектуры RDNA 3.
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По данным источника, первые видеокарты AMD нового поколения дебютируют в первой половине 2022 года. Заметим, что в актуальной редакции презентации AMD для инвесторов на это событие отводится весь 2022 год, поэтому запас времени у компании приличный. Загадкой пока остаётся применяемый техпроцесс, поскольку официальная документация AMD просто говорит о его превосходстве над нынешним 7-нм. Центральные процессоры AMD должны перейти в следующем году на 5-нм техпроцесс, но это не значит, что графические решения сразу же последуют их примеру. Им может достаться и новая версия 7-нм технологии, и так называемый 6-нм техпроцесс в исполнении TSMC.
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