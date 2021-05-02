Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

До анонса графических решений AMD с архитектурой RDNA 3 остался примерно год

Возможно, и дефицит к тому времени удастся победить.
+
RTX 4000 дешево в Ситилинке, можно брать
RTX 3060 по цене 2060 Super
4Tb WD за 27 000р - новые цены на харды

Не очень популярный среди авторов нашего сайта немецкий заповедник 3DCenter прошедший месяц завершил ссылкой на откровение одного из так называемых «инсайдеров», который назвал ожидаемые сроки дебюта носителей графической архитектуры RDNA 3.

реклама

анонсы и реклама
10Tb WD за 48 990р - новые цены на харды
8Tb Seagate за 33 000р - новые цены на харды
2Tb SSD Samsung 870 EVO MZ - 25 490р
6Tb WD за 32 000р - новые цены на харды
SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 79 590р
Дешевая MSI RTX 3060 в Ситилинке
Большое поступление RTX 3070 в Ситилинк
Ситилинк привез кучу RTX 3080 - смотри цену
7500р скидка на 1Tb SSD в Регарде

Источник изображения: AMD

реклама

По данным источника, первые видеокарты AMD нового поколения дебютируют в первой половине 2022 года. Заметим, что в актуальной редакции презентации AMD для инвесторов на это событие отводится весь 2022 год, поэтому запас времени у компании приличный. Загадкой пока остаётся применяемый техпроцесс, поскольку официальная документация AMD просто говорит о его превосходстве над нынешним 7-нм. Центральные процессоры AMD должны перейти в следующем году на 5-нм техпроцесс, но это не значит, что графические решения сразу же последуют их примеру. Им может достаться и новая версия 7-нм технологии, и так называемый 6-нм техпроцесс в исполнении TSMC.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd видеокарты rdna 3
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

До анонса графических решений AMD с архитектурой RDNA 3 остался примерно год
+
Apple представит наушники AirPods третьего поколения в самое ближайшее время
+
Новый британский закон усложняет согласование сделки NVIDIA по покупке Arm
+
Глава AMD призвала не рассчитывать на устранение дефицита чипов в этом году
27
Panasonic почти полностью прекратит самостоятельный выпуск телевизоров
26
Обновлённые AMD Ryzen 5000 XT будут использовать 7-нм техпроцесс
55

Интересные материалы

Битва игровых компьютеров: Pentium G6400 & GeForce GTX 1650 Super VS Athlon 240GE & Radeon RX 570
28 апреля 2021 32
Ретроклокинг: первый и последний AMD Athlon XP
22 апреля 2021 138
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Strix Scar 17 G733Q
25 апреля 2021 22
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 6700 XT Gaming X 12G: «Гейминг» в новом формате
26 апреля 2021 32
The Medium: тестирование видеокарт NVIDIA Ampere и Turing с включенными RTX и DLSS 2.0
21 апреля 2021 34
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060
23 апреля 2021 24

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему Bitcoin ограничен 21 миллионом - несколько теорий на этот счет
30
Верните мой 2006-ой: Вспоминаем, во что мы играли 15 лет назад. Часть 1
49
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 6700 XT: непоколебимый во всем
19
10 лучших 4X-стратегий последних 10 лет — игры со вдумчивым, сложным и неторопливым геймплеем
8
The Medium: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
8
Вышла iOS 14.6 Beta 2 18F5055b - большой тест на iPhone 7 A1778
4
Тестирование актуальной iPadOS 14.5 (18E199) на iPad 7 (A2198) (2019)
Добывать Chia Coin уже поздно – 5 причин, почему не стоит сегодня вкладывать миллион в жёсткие диски
2

Сейчас обсуждают

Твоя мамка
08:48
Все правильно, на окраине
В Украине жесткие диски подорожали в два раза из-за майнинга Chia Coin
DarkShaman
08:48
Глупый Зелот и Ко даже не подозревают о том что при старте ака раскрутке пластин HDD потребляет 2А по линии 5В и практически все обычные БП при 14 дисках сразу при включении пыхнут белым дымом и сгоря...
Добывать Chia Coin уже поздно – 5 причин, почему не стоит сегодня вкладывать миллион в жёсткие диски
Твоя мамка
08:46
В рашку норм. Даже быстрее, там теперь ems
В Украине жесткие диски подорожали в два раза из-за майнинга Chia Coin
Vovix
08:45
Цель Рогозмоса вертится не вокруг Луны, а вокруг задницы Рогозина.
Контракт NASA и SpaceX по разработке лунного посадочного модуля приостановлен
Vovix
08:44
Давайте лучше практически. Кто-нибудь заказывал что-то с Computer Universe, как долго идет и что с растаможкой?
В Украине жесткие диски подорожали в два раза из-за майнинга Chia Coin
Владимир Захаров
08:43
Какая разница ? ,, FPS то выше на 1650 Super и фризов на ней никаких нет несмотря на меньший обьем памяти
Выбираем оптимальную недорогую видеокарту на вторичном рынке: GTX 1050 Ti vs RX 570/580 от Benchmark
Vovix
08:42
А чем "славяне" лучше "неславян"? Тем, что стреляют в спину и захватывают территории у "братского" народа? Или это может США Крым захватили, или Израиль?
В Украине жесткие диски подорожали в два раза из-за майнинга Chia Coin
Renegade1979
08:41
Не сама она, а её память, на 12 ГГц )) у АМД память урезали даже на фоне Паскаля с его штатными 7-9 тыс. МГц. То есть на 1050ti пишут 3504 МГц, а на 1066 будет 3999 МГц. И если там память Самсунга, с ...
Выбираем оптимальную недорогую видеокарту на вторичном рынке: GTX 1050 Ti vs RX 570/580 от Benchmark
Lurker-beta
08:39
Aurora c# побеждает в категории охреней от возможностей конструктора кораблей(и не только). Interstellar Space Genesis -ну наконец-то достойный ремейк MoO2
10 лучших 4X-стратегий последних 10 лет — игры со вдумчивым, сложным и неторопливым геймплеем
Владимир Захаров
08:37
Я один посмотрел видео ? Просто там наглядно видно что в большинстве игр GTX 1650 Super быстрее чем RX 580 К чему тогда в выводах написано -бесспорным лидером становится Radeon RX 580 ???
Выбираем оптимальную недорогую видеокарту на вторичном рынке: GTX 1050 Ti vs RX 570/580 от Benchmark
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем