Не очень популярный среди авторов нашего сайта немецкий заповедник 3DCenter прошедший месяц завершил ссылкой на откровение одного из так называемых «инсайдеров», который назвал ожидаемые сроки дебюта носителей графической архитектуры RDNA 3.

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Источник изображения: AMD

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По данным источника, первые видеокарты AMD нового поколения дебютируют в первой половине 2022 года. Заметим, что в актуальной редакции презентации AMD для инвесторов на это событие отводится весь 2022 год, поэтому запас времени у компании приличный. Загадкой пока остаётся применяемый техпроцесс, поскольку официальная документация AMD просто говорит о его превосходстве над нынешним 7-нм. Центральные процессоры AMD должны перейти в следующем году на 5-нм техпроцесс, но это не значит, что графические решения сразу же последуют их примеру. Им может достаться и новая версия 7-нм технологии, и так называемый 6-нм техпроцесс в исполнении TSMC.