Возможно, теряющие популярность на фоне конкурентов беспроводные наушники Apple AirPods скоро дождутся анонса преемников, как сообщает MacRumors со ссылкой на Hits Double Daily. Если учесть, что седьмого июня компания проведёт традиционное мероприятие WWDC, то третье поколение AirPods может быть представлено именно там.

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Источник изображения: MacRumors

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Новой версии наушников приписываются многие черты AirPods Pro, но при этом они не предложат технологию активного шумоподавления. Одновременно Apple предложит подписчикам сервиса Music трансляцию музыки в формате HiFi за прежние $9,99 в месяц. Конкурирующий Spotify о соответствующих намерениях уже сообщил, поэтому Apple не хочет отставать.