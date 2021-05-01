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Глава AMD призвала не рассчитывать на устранение дефицита чипов в этом году

Пару кварталов потерпеть придётся, как минимум.
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Сегодня исполняется ровно 52 года с момента основания компании AMD. Нынешний директор Лиза Су (Lisa Su) на днях достаточно много говорила о текущем положении дел в отрасли и перспективах бизнеса компании, но от очередных комментариев по поводу дефицита компонентов она не смогла удержаться в интервью каналу Yahoo Finance.

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Источник изображения: Yahoo Finance

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По словам Лизы Су, наше время уникально для всей полупроводниковой отрасли тем, что все начали осознавать, насколько важны чипы в повседневной жизни. Она очень рада своей причастности к данном бизнесу. При этом она осознаёт, что многие участники рынка хотели бы получать больше чипов и сконцентрированы на этой проблеме. По словам главы AMD, не следует рассчитывать на полное исчезновение дефицита до конца текущего года – в ближайшие два квартала ситуация радикальным образом всё равно не изменится.

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Теги

amd дефицит лиза су
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Сейчас обсуждают

svoit
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Глава AMD призвала не рассчитывать на устранение дефицита чипов в этом году
svoit
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Renegade1979
09:38
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Обновлённые AMD Ryzen 5000 XT будут использовать 7-нм техпроцесс
Александр Дедок
09:36
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/GlobalFoundries GlobalFoundries была создана 2 марта 2009 года на основе производственного подразделения компании AMD В том числе в Германии заводы, кстати.
Глава AMD призвала не рассчитывать на устранение дефицита чипов в этом году
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09:33
На самом деле даже у Интел проблемы - мощности 14 нанометров наращивать смысла большого нет ибо устарело а с более тонкими техпроцесса и не айс по прежнему. А так - все производители полупроводников ...
Глава AMD призвала не рассчитывать на устранение дефицита чипов в этом году
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