Сегодня исполняется ровно 52 года с момента основания компании AMD. Нынешний директор Лиза Су (Lisa Su) на днях достаточно много говорила о текущем положении дел в отрасли и перспективах бизнеса компании, но от очередных комментариев по поводу дефицита компонентов она не смогла удержаться в интервью каналу Yahoo Finance.

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Источник изображения: Yahoo Finance

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По словам Лизы Су, наше время уникально для всей полупроводниковой отрасли тем, что все начали осознавать, насколько важны чипы в повседневной жизни. Она очень рада своей причастности к данном бизнесу. При этом она осознаёт, что многие участники рынка хотели бы получать больше чипов и сконцентрированы на этой проблеме. По словам главы AMD, не следует рассчитывать на полное исчезновение дефицита до конца текущего года – в ближайшие два квартала ситуация радикальным образом всё равно не изменится.