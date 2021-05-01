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Другое

Обновлённые AMD Ryzen 5000 XT будут использовать 7-нм техпроцесс

В ожидании Zen 4 можно будет воспользоваться обновлёнными носителями Zen 3.
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Тему изменений в ближайших планах AMD на процессорном рынке продолжает развивать вездесущий сайт WCCFTech, который обобщил откровения так называемых «инсайдеров», безнаказанно делящихся секретами компании со страниц социальных сетей. Как уже сообщалось недавно, AMD якобы отказалась от намерений выпускать 6-нм процессоры Warhol с архитектурой Zen 3+, предпочитая сосредоточиться на подготовке их преемников с архитектурой Zen 4 и 5-нм технологией изготовления.

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Источник изображения: WCCFTech

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Как поясняют осведомлённые источники, это не означает, что у настольных 7-нм процессоров Vermeer с архитектурой Zen 3 не будет преемников, предшествующих выходу носителей архитектуры Zen 4. Ради поддержания интереса к собственной продукции AMD может выпустить семейство 7-нм процессоров Ryzen 5000 XT, которые хоть и сохранят прежнюю архитектуру Zen 3, обеспечат некоторый прирост тактовых частот и производительности. Когда они появятся, пока с уверенностью сказать нельзя, но текущий год остаётся самым подходящим для этого периодом.

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Теги

amd amd zen 3 vermeer amd zen 4 warhol
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Сейчас обсуждают

Voova
08:09
Каждый год меняю новый проц интел и матплату потому что в новых чтотто лучше папа говорит интэл это круто братки уважают Про амд не слышал
Обновлённые AMD Ryzen 5000 XT будут использовать 7-нм техпроцесс
Yuri Myakotin
08:06
"Трагедия в том, что там его мама и папа тоже прописаны" Нет никаких "прописаны" (совковые пережитки надо устранять). Есть право собственности.
Основатель биткоин-миксера арестован по обвинению в отмывании денег
Yuri Myakotin
08:06
Если кого-то можно "подсадить" - этот кто-то идиот. А без идиотов мир станет только чище. Так что радоваться надо самовыпилу идиотов, а не быть тупым скотом, для которого родство важнее здравого смыс...
Основатель биткоин-миксера арестован по обвинению в отмывании денег
Foxter
08:01
Что к словам, маркетологов, что к статьям из утечек, нужно относиться с скептицизмом. Пока не выйдет готовый продукт, все равно не узнаешь, что точно по производительности.
Производительность процессоров Alder lake будет на 40% ниже предполагаемой ранее
evgen86
07:58
Это ему нисколько не поможет
Обновлённые AMD Ryzen 5000 XT будут использовать 7-нм техпроцесс
Вскукарек Интелбоев
07:55
И похвалиться этим))) с наплывом tws наушников, 3,5 вообще скоро уберут походу
3,5 мм разъем для наушников вернется в ZenFone 8
Вскукарек Интелбоев
07:53
В ХТ версиях походу 4,7 при 1,2v в лёгкую будет брать.
Обновлённые AMD Ryzen 5000 XT будут использовать 7-нм техпроцесс
wwr222
07:43
И я о том же.Просто ты с самого начала так написал,будто 3570 жрет 100вт...Он такое может,но в версии "к" в разгоне ,в Линксе.У меня такой имеется.Т.е. возникло недопонимание...
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Олекс Алекс
07:41
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whitespirit
07:40
А морфологическое сглаживание всё уже, кануло в лету? А сколько шума в своё время было.
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