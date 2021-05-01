Тему изменений в ближайших планах AMD на процессорном рынке продолжает развивать вездесущий сайт WCCFTech, который обобщил откровения так называемых «инсайдеров», безнаказанно делящихся секретами компании со страниц социальных сетей. Как уже сообщалось недавно, AMD якобы отказалась от намерений выпускать 6-нм процессоры Warhol с архитектурой Zen 3+, предпочитая сосредоточиться на подготовке их преемников с архитектурой Zen 4 и 5-нм технологией изготовления.

реклама

анонсы и реклама 10Tb WD за 48 990р - новые цены на харды 8Tb Seagate за 33 000р - новые цены на харды 2Tb SSD Samsung 870 EVO MZ - 25 490р 6Tb WD за 32 000р - новые цены на харды SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 79 590р Дешевая MSI RTX 3060 в Ситилинке Большое поступление RTX 3070 в Ситилинк Ситилинк привез кучу RTX 3080 - смотри цену 7500р скидка на 1Tb SSD в Регарде

Источник изображения: WCCFTech

реклама

Как поясняют осведомлённые источники, это не означает, что у настольных 7-нм процессоров Vermeer с архитектурой Zen 3 не будет преемников, предшествующих выходу носителей архитектуры Zen 4. Ради поддержания интереса к собственной продукции AMD может выпустить семейство 7-нм процессоров Ryzen 5000 XT, которые хоть и сохранят прежнюю архитектуру Zen 3, обеспечат некоторый прирост тактовых частот и производительности. Когда они появятся, пока с уверенностью сказать нельзя, но текущий год остаётся самым подходящим для этого периодом.