Обновлённые AMD Ryzen 5000 XT будут использовать 7-нм техпроцесс
Тему изменений в ближайших планах AMD на процессорном рынке продолжает развивать вездесущий сайт WCCFTech, который обобщил откровения так называемых «инсайдеров», безнаказанно делящихся секретами компании со страниц социальных сетей. Как уже сообщалось недавно, AMD якобы отказалась от намерений выпускать 6-нм процессоры Warhol с архитектурой Zen 3+, предпочитая сосредоточиться на подготовке их преемников с архитектурой Zen 4 и 5-нм технологией изготовления.
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Как поясняют осведомлённые источники, это не означает, что у настольных 7-нм процессоров Vermeer с архитектурой Zen 3 не будет преемников, предшествующих выходу носителей архитектуры Zen 4. Ради поддержания интереса к собственной продукции AMD может выпустить семейство 7-нм процессоров Ryzen 5000 XT, которые хоть и сохранят прежнюю архитектуру Zen 3, обеспечат некоторый прирост тактовых частот и производительности. Когда они появятся, пока с уверенностью сказать нельзя, но текущий год остаётся самым подходящим для этого периодом.
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