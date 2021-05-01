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EK Water Blocks приготовила металлический водоблок для эталонных GeForce RTX 3080 и 3090

И крышка, и основание выполнены из металла.
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Словенская компания EK Water Blocks решила порадовать обладателей видеокарт GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090 выпуском версии водоблока с металлической крышкой. Обычно основание водоблока изготавливается из меди, а крышка – либо из чёрного, либо из прозрачного полимера. Новинка EK Water Blocks получила латунную крышку. Чтобы избежать неприятностей, вызванных соседством разных металлов в конструкции и их контактом с охлаждающей жидкостью, основание и крышка водоблока покрыты слоем никеля.

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Источник изображения: EK Water Blocks

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Основание водоблока EK-Quantum Vector RE RTX 3080/3090 выполнено из цельного куска меди толщиной 11,2 мм. Это позволяет предусмотреть со стороны подошвы углубления, достаточные для размещения на видеокартах с достаточно высокими конденсаторами. Подошва при этом контактирует с графическим процессором, микросхемами памяти и силовыми компонентами.

Источник изображения: EK Water Blocks

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На обработку основания механическим способом уходит в два раза больше времени, чем при создании любого другого водоблока словенской марки. Продажи планируется начать с середины мая, российским покупателям новинка доступна по цене от 176 евро без учёта доставки.

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Теги

охлаждение видеокарт geforce rtx 3090 geforce rtx 3080 ek water blocks водоблоки
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Ургонд
06:49
Так же и вентиляторы сбрасывают родные, колхозят корпусные оборотистые к радиатору на стяжки. А потом при продаже возвращают родные, нульцевые))
Производители SSD будут аннулировать гарантию при использовании накопителей в майнинге Chia Coin
Филипп Киркоров
06:43
Пиздос, высраться за политоту к игре, где не смакуют тему коммунистов/фашистов/либерастов и прочего дерьма, где просто строят город - ну это уже клиника, дружище.
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Ургонд
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Пломб у гиг еще на 580 не было, в бородатые года.
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Филипп Киркоров
06:32
Ох, сколько десятилетий уже доллар хоронят-хоронят, хоронят-хоронят, да не похоронят))
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Ургонд
06:32
Чисто бюджетки были всегда, по ним и сравниваю. Жаба бы предушила больше 5к рублей за диск отдать! А то оxyенная логика получается. Ты не те ВД брал, поэтому и мрут, бери оверпрайсные топовые, а Сигей...
Скоростные NVMe SSD объёмом 1 ТБ и более исчезли из российских магазинов, а остальные дорожают
DarkShaman
06:32
EK-Classic GPU Water Block RTX 3080/3090 D-RGB там же стоит 109 евро. Может оборзевшим "эффективным менеджерам" хватит делать вид что EK-Quantum чем-то существенно лучше ?
EK Water Blocks приготовила металлический водоблок для эталонных GeForce RTX 3080 и 3090
ахахах
06:29
ещё был журнал "крокодил" тогда
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Ургонд
06:26
а уё6ищам луна (с)
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SergerSerj
06:22
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Ургонд
06:21
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