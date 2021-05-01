EK Water Blocks приготовила металлический водоблок для эталонных GeForce RTX 3080 и 3090
Словенская компания EK Water Blocks решила порадовать обладателей видеокарт GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090 выпуском версии водоблока с металлической крышкой. Обычно основание водоблока изготавливается из меди, а крышка – либо из чёрного, либо из прозрачного полимера. Новинка EK Water Blocks получила латунную крышку. Чтобы избежать неприятностей, вызванных соседством разных металлов в конструкции и их контактом с охлаждающей жидкостью, основание и крышка водоблока покрыты слоем никеля.
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Основание водоблока EK-Quantum Vector RE RTX 3080/3090 выполнено из цельного куска меди толщиной 11,2 мм. Это позволяет предусмотреть со стороны подошвы углубления, достаточные для размещения на видеокартах с достаточно высокими конденсаторами. Подошва при этом контактирует с графическим процессором, микросхемами памяти и силовыми компонентами.
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На обработку основания механическим способом уходит в два раза больше времени, чем при создании любого другого водоблока словенской марки. Продажи планируется начать с середины мая, российским покупателям новинка доступна по цене от 176 евро без учёта доставки.
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