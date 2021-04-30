SK Innovation и Kia создадут замкнутую систему переработки аккумуляторов
Скептики идеи электрификации автопарка любят указывать на то, что вред природе наносится не только генерацией электричества из ископаемых видов топлива, но и процессом производства и утилизации тяговых аккумуляторов. Как отмечает Business Korea, компании SK Innovation и Kia планируют создать систему переработки и повторного использования аккумуляторов, которая позволяла бы вообще не отправлять на свалку никакие элементы.
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Бывшие в употреблении автомобильные тяговые аккумуляторы будут проходить тестирование с целью сортировки по признаку дальнейшей пригодности. Если они будут способны принимать и отдавать заряд в какой-то мере, то на их основе можно будет создать системы стационарного хранения электроэнергии. Если же ресурс батарей выработан окончательно, то их отравят на переработку. SK Innovation разработала технологию извлечения гидроксида лития, никеля и кобальта из отслуживших своё аккумуляторов. Полученные элементы потом можно использовать повторно для изготовления катодов новых аккумуляторов.
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