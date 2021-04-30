Intel не против построить предприятие в Германии, но требует до $9,7 млрд субсидий
Как сообщалось ранее, сегодня Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) впервые посетил Европу в статусе генерального директора Intel. Программа визита оказалась насыщенной, если верить ссылающемуся на Politico Europe агентству Reuters. Помимо переговоров с еврокомиссаром по внутреннему рынку в Брюсселе, глава Intel провести и встречу с министром экономики Германии. Из числа клиентов вниманием были охвачены BMW и Volkswagen, а также Deutsche Telekom.
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Европейски СМИ утверждают, что глава Intel выразил желание построить предприятие по контрактному производству чипов в континентальной части Европы, и назвал Германию одним из подходящих для этого мест. Правда, свои намерения Intel предпочитает реализовать при наличии государственных субсидий в сумме $9,7 млрд. Без них европейское производство не сможет экономически конкурировать с азиатским.
Добавим, что пару американских предприятий в Аризоне компания Intel собирается возвести к 2024 году за $20 млрд, и на поддержку властей в данном случае не особо рассчитывает. Видимо, у европейского проекта компании имеются какие-то специфические экономические условия, раз вопрос о субсидировании строительства стоит так остро. С другой стороны, глава Intel в интервью Politico Europe признался, что компания не отказалась бы и от помощи властей США.
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