Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Intel не против построить предприятие в Германии, но требует до $9,7 млрд субсидий

Ирландия – это пройденный этап.
+
RTX 4000 дешево в Ситилинке, можно брать
RTX 3060 по цене 2060 Super
4Tb WD за 27 000р - новые цены на харды

Как сообщалось ранее, сегодня Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) впервые посетил Европу в статусе генерального директора Intel. Программа визита оказалась насыщенной, если верить ссылающемуся на Politico Europe агентству Reuters. Помимо переговоров с еврокомиссаром по внутреннему рынку в Брюсселе, глава Intel провести и встречу с министром экономики Германии. Из числа клиентов вниманием были охвачены BMW и Volkswagen, а также Deutsche Telekom.

реклама

анонсы и реклама
10Tb WD за 48 990р - новые цены на харды
8Tb Seagate за 33 000р - новые цены на харды
2Tb SSD Samsung 870 EVO MZ - 25 490р
6Tb WD за 32 000р - новые цены на харды
SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 79 590р
Дешевая MSI RTX 3060 в Ситилинке
Большое поступление RTX 3070 в Ситилинк
Ситилинк привез кучу RTX 3080 - смотри цену
7500р скидка на 1Tb SSD в Регарде

Источник изображения: Reuters

реклама

Европейски СМИ утверждают, что глава Intel выразил желание построить предприятие по контрактному производству чипов в континентальной части Европы, и назвал Германию одним из подходящих для этого мест. Правда, свои намерения Intel предпочитает реализовать при наличии государственных субсидий в сумме $9,7 млрд. Без них европейское производство не сможет экономически конкурировать с азиатским.

Добавим, что пару американских предприятий в Аризоне компания Intel собирается возвести к 2024 году за $20 млрд, и на поддержку властей в данном случае не особо рассчитывает. Видимо, у европейского проекта компании имеются какие-то специфические экономические условия, раз вопрос о субсидировании строительства стоит так остро. С другой стороны, глава Intel в интервью Politico Europe признался, что компания не отказалась бы и от помощи властей США.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

intel финансы литографическое производство полупроводники сша европа германия
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Intel не против построить предприятие в Германии, но требует до $9,7 млрд субсидий
+
Видеокарта MSI GeForce RTX 3080 Ti серии SUPRIM X предстала на фото
+
Western Digital имеет возможность ежедневно повышать цены на твердотельные накопители
39
Intel обречена на провал с инициативой по контрактному производству, как считают участники рынка
3
Европа настроена развивать производство чипов силами локальных компаний
+
Western Digital удалось увеличить количество отгруженных клиентских жёстких дисков
7

Интересные материалы

Битва игровых компьютеров: Pentium G6400 & GeForce GTX 1650 Super VS Athlon 240GE & Radeon RX 570
28 апреля 2021 31
Ретроклокинг: первый и последний AMD Athlon XP
22 апреля 2021 135
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Strix Scar 17 G733Q
25 апреля 2021 22
The Medium: тестирование видеокарт NVIDIA Ampere и Turing с включенными RTX и DLSS 2.0
21 апреля 2021 34
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 6700 XT Gaming X 12G: «Гейминг» в новом формате
26 апреля 2021 32
Обзор и тестирование процессорной СВО be quiet! Silent Loop 2 360mm
24 апреля 2021 53

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Битва видеокарт: GeForce GTX 1060 6GB VS GeForce GTX 1060 3GB VS Radeon RX 570 8GB
17
Сравниваем стоимость игрового ПК весной 2020 и весной 2021 — наглядный рост цен за год
37
Большой обзор маленькой Rocket League
28
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B560-I Gaming WIFI
6
Тесты iOS 12.5.2 (16H30) на iPhone 5s (A1530)
Тестирование новейшей iOS 14.6 Beta 1 (18F5046f) на iPhone 7 (A1778)
Resident Evil Revelations 1 и 2: небольшой обзор
2
The Medium: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
4

Сейчас обсуждают

Евгений Пономарев
15:39
Чел, ты скоро новое железо не сможешь купить, потому что сейчас новые мамки требуют вин10...ты можешь себя успокоить, что ещё лет 5-10 сможешь сидеть на железе 5-10 летней давности, но захочешь топово...
Western Digital имеет возможность ежедневно повышать цены на твердотельные накопители
Bryant333
15:38
Графика хуже, чем в Андромеде, а требования выше. Crysis 3 и Ryse передает привет из 2013 года.
Metro exodus не получит поддержку AMD FidelityFX Super Resolution
Pa4an
15:36
Скоростные NVMe SSD объёмом 1 ТБ и более исчезли из российских магазинов, а остальные дорожают
SATelit
15:34
толку от него если 2 года назад AMD 128 ядерный процессор уже показывала...
В сети появились изображения 72 ядерного процессора Intel Sapphire Rapids
fokuslotus
15:34
"о предстоящем хите" разучились делать хиты.
S.T.A.L.K.E.R. 2 никогда не появится на PlayStation 5 и станет эксклюзивом для Xbox Series X/S
D3m0n
15:34
Лол, а наш местный ватничек-то, как и подобает региональному телебыдлу - нищеброд.
Western Digital имеет возможность ежедневно повышать цены на твердотельные накопители
Renegade1979
15:34
Весело там у вас. 16 апреля 2014 Дуров отказался выдать фесбе личные данные украинских (!) протестующих (а вайна-то хражданская!) и потом еще отказался заблокировать страницу Льохи, который поддержива...
Основатель биткоин-миксера арестован по обвинению в отмывании денег
LEVAK
15:32
Типа в АМД полные дебилы работают и сольют второсортной студии свои наработки, много чести, однако. FSR появится сначала в партнёрских играх, а то что там написал товарищ, лишь его личное мнение, но з...
Metro exodus не получит поддержку AMD FidelityFX Super Resolution
SATelit
15:32
128 нет как у AMD? Ах да, надо немного подождать....
Инсайдер поделился фото процессора Intel Sapphire Rapids с 72 ядрами и чиплетной компоновкой
AggroShkolyar
15:29
Уже вижу, как пекабояре подключают геймпад, откладывают его в сторону и играют с мышкой против консольщиков не гейпадах.
Авторы Halo Infinite рассказали об особенностях PC-версии игры
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем