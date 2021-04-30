На этой неделе отшумели квартальные отчёты почти всех отраслевых гигантов, компания Western Digital Corporation не стала исключением. Если совокупная выручка сократилась на 1% до $4,1 млрд, то в клиентском сегменте она выросла на 10% до $2 млрд, а на направлении центров обработки данных сократилась на 19% до $1,2 млрд. Клиентские решения принесли WDC на 8% больше выручки, чем годом ранее - $888 млн.

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Источник изображения: WDC

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Непосредственно поставки жёстких дисков принесли компании $1,962 млрд, твердотельной памяти - $2,175 млрд. В отличие от прямого конкурента, WDC не стесняется публиковать статистику по количеству отгруженных жёстких дисков. В клиентском сегменте этот показатель вырос с 9,1 до 9,2 млн штук, а вот в корпоративном сократился с 7,3 до 5,7 млн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Жёстких дисков для использования за пределами компьютеров и серверов было поставлено 8,3 млн штук, что на 300 тыс. больше итога аналогичного периода предыдущего фискального года. В календаре компании только что завершился третий фискальный квартал. Средняя цена реализации жёсткого диска Western Digital снизилась с $85 до $82.