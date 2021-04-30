Western Digital удалось увеличить количество отгруженных клиентских жёстких дисков
На этой неделе отшумели квартальные отчёты почти всех отраслевых гигантов, компания Western Digital Corporation не стала исключением. Если совокупная выручка сократилась на 1% до $4,1 млрд, то в клиентском сегменте она выросла на 10% до $2 млрд, а на направлении центров обработки данных сократилась на 19% до $1,2 млрд. Клиентские решения принесли WDC на 8% больше выручки, чем годом ранее - $888 млн.
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Непосредственно поставки жёстких дисков принесли компании $1,962 млрд, твердотельной памяти - $2,175 млрд. В отличие от прямого конкурента, WDC не стесняется публиковать статистику по количеству отгруженных жёстких дисков. В клиентском сегменте этот показатель вырос с 9,1 до 9,2 млн штук, а вот в корпоративном сократился с 7,3 до 5,7 млн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Жёстких дисков для использования за пределами компьютеров и серверов было поставлено 8,3 млн штук, что на 300 тыс. больше итога аналогичного периода предыдущего фискального года. В календаре компании только что завершился третий фискальный квартал. Средняя цена реализации жёсткого диска Western Digital снизилась с $85 до $82.
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