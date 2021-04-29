Nokia: дефицит компонентов продлится до 2023 года и замедлит распространение сетей 5G
Руководители компаний сектора информационных технологий соревнуются в предсказании сроков сохранения дефицита полупроводниковых компонентов, и если представители Texas Instruments на своём отчётном мероприятии путались в собственных прогнозах, то глава Nokia в интервью Bloomberg был достаточно категоричен. По его словам, дефицит компонентов на рынке может сохраниться ещё и год, и даже два.
реклама
реклама
Для самой финской компании эта проблема пока не является значимым фактором, влияющий на выручку и прибыль, но руководство Nokia опасается, что дефицит чипов помешает скорому распространению сетей связи поколения 5G. Да и укрепить свои позиции в борьбе с Ericsson AB этот производитель телекоммуникационного оборудования в таких условиях не сможет.
Именно на оборудование европейских поставщиков в своё время пытались полагаться американские операторы связи, которым власти страны запретили использовать продукцию Huawei, но теперь получается, что как раз санкции США против последней стали одной из причиной глобального полупроводникового кризиса, и европейские производители оборудования просто не смогут в полной мере воспользоваться открывшимися перед ними возможностями.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила