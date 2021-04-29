Руководители компаний сектора информационных технологий соревнуются в предсказании сроков сохранения дефицита полупроводниковых компонентов, и если представители Texas Instruments на своём отчётном мероприятии путались в собственных прогнозах, то глава Nokia в интервью Bloomberg был достаточно категоричен. По его словам, дефицит компонентов на рынке может сохраниться ещё и год, и даже два.

реклама

анонсы и реклама Необычная RTX 3090 стоит дороже 300 000р Большое поступление RTX 3070 - цены выросли RTX 3080 - смотри цену RTX 3060 дешевле всего в Compeo.ru RTX 3060 в Регарде - смотри цену СИДЯ RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000 Скидка 30% на топовую механику от XPG! 6000р скидка на 1Tb SSD в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам

Источник изображения: O2 The Blue

реклама

Для самой финской компании эта проблема пока не является значимым фактором, влияющий на выручку и прибыль, но руководство Nokia опасается, что дефицит чипов помешает скорому распространению сетей связи поколения 5G. Да и укрепить свои позиции в борьбе с Ericsson AB этот производитель телекоммуникационного оборудования в таких условиях не сможет.

Именно на оборудование европейских поставщиков в своё время пытались полагаться американские операторы связи, которым власти страны запретили использовать продукцию Huawei, но теперь получается, что как раз санкции США против последней стали одной из причиной глобального полупроводникового кризиса, и европейские производители оборудования просто не смогут в полной мере воспользоваться открывшимися перед ними возможностями.