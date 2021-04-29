Во втором полугодии Samsung запустит новую линию по контрактному производству чипов
Квартальное мероприятие Samsung Electronics, как отмечает Nikkei Asian Review, принесло важную новость – во втором полугодии недалеко от Сеула начнёт работать новая линия по производству микропроцессорных компонентов для сторонних заказчиков. Её строительство началось в мае прошлого года, здесь предполагается наладить выпуск 7-нм и 5-нм продукции с использованием так называемой EUV-литографии.
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Кстати, попутно представители Samsung признали, что даже эти меры не помогут в полной мере удовлетворить спрос на полупроводниковые компоненты, поэтому выпуск собственной продукции южнокорейская компания будет всё чаще поручать сторонним исполнителям. Февральская остановка предприятия в Техасе, как пояснили в Samsung, стоила компании не менее $270 млн убытков и сокращением объёмов производства на 71 тысячу кремниевых пластин. Сейчас предприятие в Остине уже вернулось к нормальному режиму работы.
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