Объёмы поставок продукции AMD выросли на 12%, а её средняя цена – на 32%
Квартальная отчётная конференция AMD отшумела вчера, но это не значить, что сегодня к данной теме уже можно не возвращаться. Отчёт по форме 10-Q даёт дополнительную пищу для размышлений. Выясняется, например, что рост выручки на направлении клиентских продуктов и графики в первом квартале на 46% обеспечивался преимущество ростом средней цены реализации, а не увеличением количества отгруженной продукции.
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Судите сами, усреднённое количество отгруженной продукции AMD за отчётный период выросло всего на 12%, а средняя цена реализации увеличилась сразу на 32%. В первом случае, как поясняет AMD, динамика была обусловлена преимущественно высоким спросом на процессоры Ryzen, а во втором смещением спроса в сторону более дорогих центральных процессоров и видеокарт Radeon.
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