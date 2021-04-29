Apple почувствует на себе влияние дефицита компонентов в этом квартале
Пресс-релиз Apple, посвящённый публикации квартального отчёта, содержал слово «рекордный» в нескольких контекстах, да и приросту выручки на 54% до $89,6 млрд в условиях пандемии действительно могут позавидовать многие конкуренты. Смартфоны принесли компании на 66% больше выручки, чем годом ранее, планшеты – на 78% больше, компьютеры Mac – на 70% больше. Носимые и бытовые устройства подняли выручку на 25%, услуги – на 27%. В каждом из пяти макрорегионов выручка Apple выросла более чем на 35%, а Россия в выступлении представителей компании упоминалась в качестве одной из многих стран, где в минувшем квартале были зарегистрированы удачные финансовые показатели.
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Что насторожило экспертов, так это нежелание Apple давать прогноз на второй календарный квартал. По словам представителей компании, сезонные тенденции несколько искажены поздним выходом на рынок семейства iPhone, да и дефицит компонентов даст о себе знать в полной мере именно сейчас. Больше всего от него страдают именно iPad и Mac, как самые востребованные изделия Apple в условиях пандемии. Компания оценивает потери выручки во втором квартале от дефицита комплектующих в $3-4 млрд. Тим Кук (Tim Cook) отказался давать прогноз по срокам победы над дефицитом комплектующих, поскольку мир продолжает жить в условиях пандемии, а спрос на компоненты демонстрируют представители самых разных отраслей.
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