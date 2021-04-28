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Пик популярности AirPods пройден: склады затоварены с прошлого года

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Как отмечает японское издание Nikkei Asian Review, в прошлом году Apple заказала в производство не менее 80 млн комплектов беспроводных наушников AirPods, а фактически было продано 72,8 млн пар. Войдя в новый год с некоторым количеством складских запасов, Apple сократила производственную программу на текущий год.

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Источник изображения: Apple

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Если изначально она планировала заказать 110 млн комплектов AirPods, то теперь объёмы сокращены до 75 млн пар, почти на 30%. Продукцию Apple в этом сегменте начали теснить многочисленные конкуренты, беспроводные наушники которых зачастую гораздо дешевле. Пик падения производства AirPods придётся на начало третьего квартала, а уже во втором полугодии на рынок выйдут изделия нового поколения. Анонс нового поколения наушников должен подстегнуть спрос, как надеется компания Apple. В 2018 году AirPods занимали почти 60% рынка, в прошлом году их доля сократилась до 31%.

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