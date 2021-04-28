Дефицит компонентов увеличил расходы AMD на 45%
На квартальной отчётной конференции AMD руководство компании вынуждено было пояснить, почему при таких темпах роста выручки норма прибыли осталась на уровне прошлого года (46%) и последовательно выросла только на один процентный пункт.
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Финансовый директор компании Девиндер Кумар (Devinder Kumar) пояснил, что в условиях дефицита компонентов расходы AMD выросли. Операционные расходы за год увеличились сразу на 45%. Компании удалось договориться с TSMC об увеличении объёмов поставок кремниевых пластин со своей продукцией, но вот решать проблему с их последующей обработкой и превращением в готовые процессоры приходилось за собственный счёт. AMD даже вложилась в увеличение производственных мощностей тех партнёров, которые отвечают за последнюю фазу изготовления чипов. С логистикой в условиях пандемии тоже возникали проблемы, требующие увеличения затрат. Именно по этой причине норма прибыли AMD не продемонстрировала убедительной положительной динамики, хотя средние цены реализации выросли на всех направлениях.
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