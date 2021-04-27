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Гиперэлектрокар Rimac до 208 км/ч разогнался менее чем за шесть секунд

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Редкий день обходится без новостей о разгоне, даже если этот термин описывает время, необходимое спортивному электромобилю для достижения определённой скорости. В солнечной Хорватии уже началось мелкосерийное производство гиперкаров Rimac, чья электрическая силовая установка имеет совокупную отдачу 1900 л.с. Пока первые клиенты с нетерпением ждут начала поставок товарных машин, их создатели демонстрируют возможности предсерийного экземпляра на заброшенном аэродроме.

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Источник изображения: YouTube, Rimac

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Машина с рабочим наименованием Concept_Two готова раскрыть лишь 85-95% своего динамического потенциала, поскольку создатели ещё ограничивают характеристики программным способом. Но уже сейчас электромобиль способен преодолевать расстояние в 402 метра за 8,95 секунды – быстрее, чем любой другой автомобиль, допущенный на дороги общего пользования. Rimac рассчитывает сократить время, необходимое для набора скорости 100 км/ч, до 1,85 секунды в серийном воплощении, но пока на далёкой от идеала трассе и шоссейной резине машина разменивает вторую сотню за 2,33 секунды минимум. Кстати, чтобы разогнаться до 208 км/ч, ей требуется всего 5,81 секунды, а дистанцию в 300 метров она проезжает за 7,56 секунды.

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