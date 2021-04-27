TSMC уже начала выпуск новых процессоров Apple по улучшенной версии 5-нм технологии
В судьбе компании Apple недавно наступил переломный момент – генеральный директор Тим Кук (Tim Cook) признался, что доля ноутбуков на основе процессоров M1 собственной разработки уже выше, чем изделий на основе процессоров Intel. Полностью отказаться от использования последних Apple должна примерно через полтора года.
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Японское издание Nikkei Asian Review сообщает, что TSMC уже начала выпуск процессоров M2 с использованием более совершенной версии 5-нм техпроцесса, носящей условное обозначение N5P. Какие выгоды это сулит Apple, пока не уточняется.
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С другой стороны, уже известно, что поставки процессоров M2 начнутся в июле этого года, а первые серийные устройства на их основе поступят в продажу во второй половине этого года. В недавно представленных iPad Pro компания Apple тоже заменила свои процессоры семейства A на новый чип M1. Источники сообщают, что преемник с условным обозначением M2 пропишется не только в ноутбуках, но и других устройствах семейства Mac.
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