Как отмечает Electrek со ссылкой на комментарии представителей Tesla на квартальной отчётной конференции, предварительные итоги расследования недавней аварии с участием электромобиля Model S в Техасе указывают на возможность нахождения водителя за рулём в момент столкновения с деревом. Об этом говорит деформация рулевого колеса.

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Источник изображения: Electrek

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Получить данные с SD-карты, находившейся в сгоревшем электромобиле, следователям пока не удалось, но именно на них рассчитывает Tesla в продвижении этого дела. Компании приходится ориентироваться на те данные, которые были переданы на сервер Tesla до столкновения. Они уже позволили выяснить, что функция автоматического руления не была задействована в силу отсутствия на участке дороги разметки необходимого качества. Адаптивный круиз-контроль был использован незадолго до аварии, но машина успела автоматически остановиться после того, как водитель отстегнул своей ремень безопасности. Столкновение произошло позже при невыясненных пока обстоятельствах. После столкновения ни один из ремней безопасности в сгоревшей машине не был зафиксирован в замке.