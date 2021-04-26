Редкий новостной ресурс пропустит колебание курса старейшей из криптовалют, поэтому Reuters с воодушевлением сообщил, что после пятидневного падения биткоин почти отыграл утраченные позиции, поднявшись в цене на 8% до уровня $53 450. До рекорда полуторанедельной давности ($65 000) ещё далеко, но многих инвесторов воодушевит сам факт того, что снижение курса не было затяжным.

реклама

анонсы и реклама Необычная RTX 3090 стоит дороже 300 000р Большое поступление RTX 3070 - цены выросли RTX 3080 - смотри цену RTX 3060 дешевле всего в Compeo.ru RTX 3060 в Регарде - смотри цену СИДЯ RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000 Скидка 30% на топовую механику от XPG! 6000р скидка на 1Tb SSD в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам

Источник изображения: Reuters

реклама

Ethereum вырос в цене на 5%, XRP подорожал на 11%. Пятничный пессимизм участников рынка вызван плохими новостями со стороны властей США, которые решили поднять налог на прибыль корпораций, из-за чего привлекательность инвестиций в цифровые активы снизилась. Немного отойдя от этого потрясения, рынок осознал, что ничего катастрофического на самом деле не произошло.