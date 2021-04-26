Биткоину почти удалось отыграть пятидневное падение ростом курса на 8%
Редкий новостной ресурс пропустит колебание курса старейшей из криптовалют, поэтому Reuters с воодушевлением сообщил, что после пятидневного падения биткоин почти отыграл утраченные позиции, поднявшись в цене на 8% до уровня $53 450. До рекорда полуторанедельной давности ($65 000) ещё далеко, но многих инвесторов воодушевит сам факт того, что снижение курса не было затяжным.
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Ethereum вырос в цене на 5%, XRP подорожал на 11%. Пятничный пессимизм участников рынка вызван плохими новостями со стороны властей США, которые решили поднять налог на прибыль корпораций, из-за чего привлекательность инвестиций в цифровые активы снизилась. Немного отойдя от этого потрясения, рынок осознал, что ничего катастрофического на самом деле не произошло.
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