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Биткоину почти удалось отыграть пятидневное падение ростом курса на 8%

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Редкий новостной ресурс пропустит колебание курса старейшей из криптовалют, поэтому Reuters с воодушевлением сообщил, что после пятидневного падения биткоин почти отыграл утраченные позиции, поднявшись в цене на 8% до уровня $53 450. До рекорда полуторанедельной давности ($65 000) ещё далеко, но многих инвесторов воодушевит сам факт того, что снижение курса не было затяжным.

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Источник изображения: Reuters

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Ethereum вырос в цене на 5%, XRP подорожал на 11%. Пятничный пессимизм участников рынка вызван плохими новостями со стороны властей США, которые решили поднять налог на прибыль корпораций, из-за чего привлекательность инвестиций в цифровые активы снизилась. Немного отойдя от этого потрясения, рынок осознал, что ничего катастрофического на самом деле не произошло.

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Биткоину почти удалось отыграть пятидневное падение ростом курса на 8%
Renegade1979
15:09
Ты мне мои ж слова повторяешь, совсем дурак? Ваш сцарь ПтрЪ I говорил, что все моськовиты дураки и воры, и предлагал заменить их немцами. Потом и себя заменил. Так появилась Кацярына II, из Голоштан-Л...
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Грустно 8-)
Биткоину почти удалось отыграть пятидневное падение ростом курса на 8%
AngryBeer
14:59
Мечты мамкины геймеров опят канули в лето. Я даже не знаю, что с этим делать? Наверное надо взгрустнуть. 8)))
Биткоину почти удалось отыграть пятидневное падение ростом курса на 8%
rebel-1
14:57
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Ivan Gusev
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