Phison поднимет цены на продукцию второй раз с начала года
Одной из самых животрепещущих тем последних дней стало обсуждение перспектив криптовалюты Chia Coin, для добычи которой используются твердотельные накопители. Сайт DigiTimes подливает масла в огонь, рассказывая о панике на китайском рынке, где все скупают твердотельные накопители большого объёма.
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Тем временем, разработчик контроллеров Phison Electronics уже второй раз с начала года готовится поднять цены на собственную продукцию, поскольку услуги подрядчиков для этой компании тоже подорожали. В дефиците остаются некоторые компоненты типа подложек, и цены на них тоже растут.
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