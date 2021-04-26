Немецкие коллеги не обременены идеологическим наследием профессора Преображенского, а потому не считают зазорным смотреть перед обедом канал RedGamingTech, авторы которого распространяют очередные слухи о планах AMD по выпуску процессоров потребительского класса.

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Источник изображения: 3DCenter

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По словам первоисточника, вероятность задержки с выходом на рынок процессоров AMD Warhol с архитектурой Zen 3+ заставила компанию отменить их выпуск, и сразу дождаться процессоров с архитектурой Zen 4, коими в потребительском сегменте должны стать носители условного обозначения Raphael. Если эти слухи оправдаются, то Vermeer может стать последним семейством процессоров в исполнении Socket AM4. Собственно говоря, одноимённую платформу AMD обязывалась развивать только до конца 2020 года, а он уже давно завершился. Теперь ничто не мешает компании смотреть в сторону внедрения поддержки DDR5 и PCI Express 5.0, которая потребует перехода на другое конструктивное исполнение процессоров.