Квартальный отчёт Intel по форме 10-Q описывает изменения операционных расходов компании за прошедший трёхмесячный период, и позволяет убедиться, что бюджет на исследования и разработки был увеличен как в абсолютном выражении, так и в пропорции к выручке.

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Источник изображения: Intel

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В частности, по сравнению с первым кварталом прошлого года на НИОКР компания потратила на 10,6% больше: $3,6 млрд вместо $3,3 млрд. Доля этих расходов по отношению к выручке выросла с 16,5 до 18,4%. Как поясняет Intel, дополнительные $348 млн были направлены на разработки в серверном, клиентском и автомобильном сегментах, а также на освоение новых литографических технологий. Премии персоналу при этом решено было урезать. Маркетинговые и административные расходы тоже сократились с $1,5 млрд до $1,3 млрд, теперь они не превышают 6,8% от общей выручки против прежних 7,8%. Была повышена эффективность корпоративных расходов, премии тоже были сокращены, что позволило сэкономить до $213 млн.