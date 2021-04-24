Стенограмма квартального мероприятия уступает в повестке дня место отчёту по форме 10-Q, который содержит более подробную информацию о результатах деятельности компании Intel в минувшем квартале. Как уже отмечалось накануне, рост объёмов реализации компонентов для ноутбуков на 54% частично компенсировался снижением средней цены реализации на 23%, поэтому в конечном итоге выручка Intel на клиентском направлении выросла всего на 8%.

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Источник изображения: Intel

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Таблица из отчётной формы позволяет оценить, как повлияло на выручку Intel увеличение объёмов поставок компонентов для ноутбуков в прошлом квартале – она выросла на $3,2 млрд. Снижение средней цены реализации этих компонентов на 23%, опять же, сократило выручку на $2 млрд. Получается, что в итоге выручка на мобильном направлении увеличилась только на $1,2 млрд, а неудачи в настольном сегменте и сокращение выручки от поставок модемов уменьшили совокупный прирост до $830 млн.