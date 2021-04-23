Intel обещает вести агрессивную рыночную политику
Падение выручки на 20% в серверном сегменте представители Intel на отчётном мероприятии предпочитали объяснять влиянием пандемии на спрос в корпоративном секторе, а также внушительными запасами продукции на складах гигантов «облачной» отрасли, которые до сих пор не истощились с прошлого года.
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Экспансия 10-нм продуктов обернулась на данном этапе их жизненного цикла снижением операционной прибыли Intel. Глава компании Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) не стал скрывать, что Intel будет придерживаться агрессивной рыночной политики, стремясь удержать и увеличить свою долю рынка – в первую очередь, серверного. Клиенты из облачного сегмента смогут совместно с Intel разрабатывать процессоры, оптимизированные для своих специфических задач, а потом поручать их производство контрактному подразделению компании. Подобную схему взаимодействия другие участники рынка предложить не могут, как убеждён Гелсингер.
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