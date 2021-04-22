Издание DigiTimes продолжает смотреть на этот безумный мир испуганными глазами разработчиков полупроводниковых компонентов, сообщая о тенденции контрактных производителей к переходу на динамическое ценообразование во взаимоотношениях с клиентами. TSMC повысит цены на свои услуги во втором квартале, предполагая, что на передовом крае литографического фронта предложение будет отставать от фронта до 2022 года.

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Источник изображения: TSMC

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В случае с производством на основе кремниевых пластин типоразмеров 150 и 200 мм ситуация с доступностью нужных объёмов продукции не улучшится до 2023 года, поэтому на данном направлении высокие цены могут сохраниться ещё дольше. Компании рангом пониже, типа UMC, VIS и PSMC, подняли цены на 10-15%, и тоже не рассчитывают на снижение дефицита до 2022-2023 годов. В условиях, когда сроки поставок отдельных компонентов растянулись на год, у клиентов нет иного выхода кроме как соглашаться с повышением цен.