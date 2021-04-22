Менее чем через сутки посетители нашего сайта будут делать вид, что не понимают, почему новости про корпорацию Intel размещены в ленте с такой плотностью, хотя повод для этого будет самый очевидный – производитель процессоров отчитается о финансовых результатах квартала. От лидерства Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger) не будет никакого смысла ждать моментальной финансовой отдачи, поскольку он вступил в должность генерального директора только в середине февраля.

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Зато высокий спрос на ноутбуки, поддерживаемый сопутствующими пандемии явлениями, как считают аналитики Susquehanna Financial Group, позволит Intel получить по итогам первого квартала не менее $10,2 млрд выручки на направлении клиентских продуктов. Год назад профильная выручка не превысила $9,8 млрд.

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Источник изображения: PCMag

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В целом, как ожидают эксперты, выручка Intel в первом квартале ограничится суммой $17,74 млрд, что выше собственных ожиданий руководства компании, но ниже итогов аналогичного квартала прошлого года ($19,8 млрд). Сегмент центра обработки данных должен показать выручку в окрестностях $5,84 млрд, и это тоже меньше результата годичной давности ($7,0 млрд). Негативная динамика выручки вряд ли сильно огорчит инвесторов, поскольку на фоне смены руководства Intel они связывают определённые надежды с проводимыми реформами, которые принесут свои плоды в среднесрочной перспективе.