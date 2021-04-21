Основатель TSMC назвал Samsung достойным конкурентом
Японское издание Nikkei Asian Review привело некоторые высказывания основателя TSMC Морриса Чана (Morris Chang), который в свои 89 лет уже отошёл от дел, но не отказывается принимать участие в различных отраслевых мероприятиях. На одном из них в столице Тайваня он и сделал ряд заявлений, касающихся текущего положения дел в полупроводниковой отрасли.
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Китай основатель TSMC пока не считает серьёзным конкурентом Тайваню, в литографической сфере первая из стран отстаёт от второй на пять или более лет, а вот в области разработки компонентов этот разрыв не превышает одного-двух лет. США располагают запасами земли, воды и хорошими энергетическими ресурсами, но достаточного количества квалифицированных кадров для развития литографического производства в этой стране нет, по мнению бывшего главы TSMC. Да и себестоимость чипов американского производства будет выше, чем у выпущенных на Тайване.
Зато в Южной Корее работает достойный конкурент TSMC – компания Samsung Electronics, которая по уровню развития технологий не уступает Тайваню, как считает Моррис Чан. Проблема заключается в том, что развивать производство на территории других стран это не особо поможет ни Тайваню, ни Южной Корее. Национальная специфика менеджмента, как считает основатель TSMC, просто не может быть успешно экспортирована. Власти Тайваня он призвал всеми силами защищать технологическое лидерство, к которому остров шёл десятилетиями, и которое очень сложно удержать.
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