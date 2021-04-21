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Чтобы увеличить долю на местном рынке до 20%, ASUS развернёт производство ПК в Индии

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Тайваньский сайт DigiTimes делится информацией о состоянии дел на индийском рынке ПК. Производители смартфонов уже давно нацелились на местный рынок, организовав при содействии местных властей локальное производство мобильных устройств, теперь пришла очередь производителей ПК последовать их примеру. Коронавирус серьёзно усугубил дефицит компьютеров и ноутбуков на рынке Индии, правительство страны было вынуждено развернуть очередную инициативу по стимулированию местного производства.

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Источник изображения: Times of India

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Компания Asustek Computer уже откликнулась на данное предложение, и сейчас ведёт переговоры по организации производства ПК в Индии. Глава местного представительства компании в интервью индийским СМИ заявил, что Asustek Computer ставит перед собой цель увеличить долю на индийском рынке до 20%. На мировом рынке ПК Индия занимает пятое место, в азиатском регионе она уступает только Китаю.

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