Как отмечает Nikkei Asian Review, тайваньский производитель памяти, компания Nanya Technology, не собирается оставаться в стороне от инициатив отдельных поставщиков по строительству новых предприятий, а потому построит на севере Тайваня новую фабрику по выпуску микросхем памяти.

реклама

анонсы и реклама RTX 3060 дешевле всего в Compeo.ru RTX 3060 в Регарде - смотри цену СИДЯ Скидка 30% на топовую механику от XPG! 6000р скидка на 1Tb SSD в Регарде Цена рухнула на порядок на RX 6700XT Rocket Lake в Compeo.ru Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 352 000р - смотри характеристики

Источник изображения: Nanya Technology

реклама

Строительство начнётся в конце 2021 года, завершится в 2023 году, а продукцию новое предприятие начнёт выдавать в 2024 году. Проект создаст 2000 новых рабочих мест, а общие затраты составят более $10 млрд. Nanya является четвёртым по величине производителем микросхем оперативной памяти в мире, уступающим Samsung, SK hynix и Micron. Новое предприятие будет использовать техпроцессы 10-нм класса.

Примеру TSMC следуют и другие тайваньские производители. Компания PSMC впервые за пятнадцать лет решилась построить новое предприятие на острове, оно будет введено в строй в 2023 году. Как известно, в ближайшие три года флагман отрасли TSMC потратит на строительство новых мощностей не менее $100 млрд.