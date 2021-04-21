Производитель памяти Nanya Technology потратит на строительство нового предприятия $10 млрд
Как отмечает Nikkei Asian Review, тайваньский производитель памяти, компания Nanya Technology, не собирается оставаться в стороне от инициатив отдельных поставщиков по строительству новых предприятий, а потому построит на севере Тайваня новую фабрику по выпуску микросхем памяти.
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Строительство начнётся в конце 2021 года, завершится в 2023 году, а продукцию новое предприятие начнёт выдавать в 2024 году. Проект создаст 2000 новых рабочих мест, а общие затраты составят более $10 млрд. Nanya является четвёртым по величине производителем микросхем оперативной памяти в мире, уступающим Samsung, SK hynix и Micron. Новое предприятие будет использовать техпроцессы 10-нм класса.
Примеру TSMC следуют и другие тайваньские производители. Компания PSMC впервые за пятнадцать лет решилась построить новое предприятие на острове, оно будет введено в строй в 2023 году. Как известно, в ближайшие три года флагман отрасли TSMC потратит на строительство новых мощностей не менее $100 млрд.
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