Скальпированный Intel Core i7-3770K обновил рекорд SuperPI 1M на частоте 7139 МГц
Казалось бы, процессор Intel Core i7-3770K семейства Ivy Bridge присутствует на рынке достаточно давно, чтобы у оверклокеров была возможность всесторонне изучить его разгонный потенциал. Финский энтузиаст Luumi, тем не менее, нашёл возможность улучшить модельный рекорд SuperPI 1M до 5,047 секунды, разогнав процессор до 7139 МГц.
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Крышка штатного теплораспределителя с процессора была удалена, а под неё и на неё был нанесён термоинтерфейс марки K|ngp|n Cooling. Охлаждением процессора занимался новый резервуар той же марки, который был наполнен жидким азотом.
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На указанной частоте процессор сохранил активность всего одного ядра без Hyper-Threading. Автор эксперимента обещал продолжить попытки продвинуться с этим экземпляром процессора в модельных рейтингах HWBot.
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