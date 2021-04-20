Крупный автодилер предрекает сохранение дефицита чипов на протяжении года
Свои прогнозы о продолжительности кризиса в автомобильной отрасли, который порождён нехваткой полупроводниковых компонентов, уже опубликовали многие участники рынка, представляющие интересы самых разных групп. Дошла очередь и до автодилеров, которые выступают последним звеном в цепочке передачи готовых машин конечным покупателям. Со страниц Bloomberg своей точкой зрения делится генеральный директор AutoNation – крупнейшего дилера на автомобильном рынке США.
реклама
реклама
По словам Майка Джексона (Mike Jackson), на местном рынке спрос на автомобили стимулируется сразу несколькими факторами: государственными выплатами на фоне пандемии, низкими процентными ставками по кредитам, а также стремлением людей перемещаться на личном транспорте с учётом сложной эпидемиологической обстановки. При этом автозаводы, как известно, останавливают свои конвейеры из-за нехватки чипов.
Джексон считает, что решить проблему дефицита полупроводниковых компонентов в автомобильной отрасли не получится в ближайшие шесть месяцев или даже на протяжении года. Количество желающих приобрести автомобили будет велико до конца следующего года, поэтому текущий дефицит будет формировать отложенный спрос. Дилеры пытаются частично компенсировать дисбаланс увеличением предложения на вторичном рынке.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила