Свои прогнозы о продолжительности кризиса в автомобильной отрасли, который порождён нехваткой полупроводниковых компонентов, уже опубликовали многие участники рынка, представляющие интересы самых разных групп. Дошла очередь и до автодилеров, которые выступают последним звеном в цепочке передачи готовых машин конечным покупателям. Со страниц Bloomberg своей точкой зрения делится генеральный директор AutoNation – крупнейшего дилера на автомобильном рынке США.

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Источник изображения: Sometimes Interesting

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По словам Майка Джексона (Mike Jackson), на местном рынке спрос на автомобили стимулируется сразу несколькими факторами: государственными выплатами на фоне пандемии, низкими процентными ставками по кредитам, а также стремлением людей перемещаться на личном транспорте с учётом сложной эпидемиологической обстановки. При этом автозаводы, как известно, останавливают свои конвейеры из-за нехватки чипов.

Джексон считает, что решить проблему дефицита полупроводниковых компонентов в автомобильной отрасли не получится в ближайшие шесть месяцев или даже на протяжении года. Количество желающих приобрести автомобили будет велико до конца следующего года, поэтому текущий дефицит будет формировать отложенный спрос. Дилеры пытаются частично компенсировать дисбаланс увеличением предложения на вторичном рынке.