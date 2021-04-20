Цифровой двойник планеты позволит предсказывать погоду с точностью до метра
Редкое интервью генерального директора NVIDIA обходится без рассуждений о том, как «космические корабли бороздят просторы Большого театра», и опубликованный сайтом Venture Beat материал не стал исключением.
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Дженсен Хуан (Jen-Hsun Huang) заявил, что человечеству следует использовать вычислительные мощности современных суперкомпьютеров для создания сверхточной математической модели планеты Земля, которая позволит предсказывать погоду с невероятной достоверностью. Точность позиционирования при этом достигнет одного метра.
Другой важной задачей в сфере развития систем искусственного интеллекта глава NVIDIA считает обработку запросов в натуральной форме. Даже обиходный язык не стоит на месте и постоянно эволюционирует, а каждая сфера человеческой деятельности генерирует свой лексикон, который системы ИИ должны понимать и успешно анализировать. Вычислительные способности графических процессоров NVIDIA очень пригодятся создателям соответствующих систем, как надеется основатель компании.
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