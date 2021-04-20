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Основатель NVIDIA не сомневается, что сделка с Arm будет одобрена в 2022 году

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Пока одни информационные ресурсы сообщают о готовности британских властей заняться изучением сделки NVIDIA по покупке Arm, другие транслируют уверенность основателя первой из них в отношении исхода всей этой истории.

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Источник изображения: NVIDIA

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Генеральный директор NVIDIA по-прежнему уверен, что антимонопольные органы увидят преимущества, обеспечиваемые сделкой по покупке Arm, и она будет одобрена до конца 2022 года, как и планировалось. Дженсен Хуан (Jen-Hsun Huang) настаивает, что в вопросах лицензионной политики Arm сохранит независимость, но при этом синергия с собственными продуктами NVIDIA будет обеспечена.

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