На квартальном отчётном мероприятии руководство TSMC причислило компоненты для высокопроизводительных вычислений и автомобилей к самым перспективным сегментам рынка в этом году. Первый квартал показал, что выручка в первом из сегментов выросла на 14%, а во втором подскочила сразу на 31%. Впрочем, в совокупной квартальной выручке автомобильный сегмент претендовал не более чем на 4% всех полученных TSMC средств, хотя высокопроизводительные компоненты принесли солидные 35%.

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Источник изображения: TSMC

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Сегмент смартфонов и Интернета вещей, по мнению представителей TSMC, по итогам года продемонстрирует рост выручки на уровне, сопоставимом со средней величиной для этой компании – то есть, в районе 20%. Сегменты HPC и Auto должны продемонстрировать более впечатляющую динамику.