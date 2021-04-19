TSMC назвала сегменты рынка с максимальным потенциалом роста: производительные вычисления и автомобили
На квартальном отчётном мероприятии руководство TSMC причислило компоненты для высокопроизводительных вычислений и автомобилей к самым перспективным сегментам рынка в этом году. Первый квартал показал, что выручка в первом из сегментов выросла на 14%, а во втором подскочила сразу на 31%. Впрочем, в совокупной квартальной выручке автомобильный сегмент претендовал не более чем на 4% всех полученных TSMC средств, хотя высокопроизводительные компоненты принесли солидные 35%.
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Сегмент смартфонов и Интернета вещей, по мнению представителей TSMC, по итогам года продемонстрирует рост выручки на уровне, сопоставимом со средней величиной для этой компании – то есть, в районе 20%. Сегменты HPC и Auto должны продемонстрировать более впечатляющую динамику.
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