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Intel Pentium III лишился памяти, чтобы разогнаться до рекордных 805 МГц

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Австрийский оверклокер TAGG взялся за разгон древнего процессора Pentium III поколения Katmai в исполнении Slot 1, который выпускался по 250-нм технологии. Напомним, конструктивное исполнение процессора подразумевало соседство на одной печатной плате с главным кристаллом двух микросхем кеш-памяти.

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Источник изображения: HWBot, TAGG

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Процессор охлаждался системой фазового перехода, а особенностью эксперимента стало предварительное удаление микросхем памяти с печатной платы процессора.

Источник изображения: HWBot, TAGG

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В итоге данному экземпляру покорилась частота 805 МГц, которая на 61% выше номинальной. Это является новым модельным рекордом, а к другой особенности можно отнести использование материнской платы ABIT BF6 на основе набора логики Intel 440BX. Эта марка давно прекратила своё существование, что только подчёркивает специфику эксперимента.

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Теги

intel экстремальный разгон ретроклокинг pentium iii slot 1
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