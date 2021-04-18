Агентство Bloomberg быстро перепрыгнуло от переваривания стенограммы квартального отчёта TSMC к разбору содержимого годового отчёта компании, в котором особый раздел посвящён рискам, с которыми сталкивается компания в своей деятельности. Сложный в геополитическом плане 2020 год заставил TSMC впервые отнести к категории рисков санкции, которые вводятся США и Китаем в рамках так называемой «торговой войны».

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Источник изображения: TSMC

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Уже очевидно, что санкции США в отношении Huawei вызвали определённый перекос на рынке контрактных услуг по выпуску полупроводниковых компонентов. Выпавшие заказы Huawei компании TSMC удалось достаточно быстро заместить за счёт других клиентов, но до середины сентября Huawei так активно закупалась комплектующими впрок, что это вызвало дефицит производственных мощностей. От него впоследствии пострадал и очнувшийся от пандемийной спячки мировой автопром.

Возможные китайские санкции тоже пугают TSMC. Власти КНР пытаются принять закон, по которому зарубежные компании могут привлекаться к ответу за причинение ущерба китайским в рамках санкционных ограничений со стороны третьих стран. TSMC в этой ситуации может ответить материально за проблемы, которые американские санкции создали для компании Huawei Technologies и некоторых других.

Кроме того, TSMC опасается перебоев с поставками литографического оборудования и расходных материалов из США, которые могут возникнуть из-за роста политической напряжённости. Власти США, как известно, сейчас ратуют за развитие национального производства компонентов, и если американские поставщики TSMC вынуждены будут отдавать приоритет развитию отечественной промышленности, то отгрузки необходимого оборудования на Тайвань могут сократиться.