К концу года 5-нм техпроцесс будет обеспечивать 20% выручки TSMC
Подробное знакомство со стенограммой квартального отчёта TSMC состоялось лишь воскресным утром, когда ритм жизни замедлился до недельного минимума, и некоторые озвученные представителями компании тезисы имеет смысл закрепить в заголовках новостей.
реклама
реклама
В первом квартале, как можно было запомнить по итогам первого знакомства со статистикой TSMC, доля выручки от реализации 5-нм продуктов достигла 14%. Генеральный директор Си-Си Вэй (C.C. Wei) добавил, что высокий спрос на 5-нм продукты со стороны разработчиков мобильных и высокопроизводительных процессоров позволяет надеяться на увеличение данной доли выручки до 20% к концу текущего года. Уже во втором полугодии начнётся опытное производство 4-нм изделий, хотя о серийном можно будет говорить не ранее следующего года.
В отношении 3-нм техпроцесса руководство TSMC не сообщило ничего нового, подтвердив использование FinFET-структур и готовность начать опытное производство 3-нм компонентов до конца этого года. Серийное производство 3-нм изделий будет развёрнуто во второй половине следующего года. Если в отношении 5-нм техпроцесса глава TSMC похвастался более высоким выходом годной продукции по сравнению с ожидаемым, то про 3-нм техпроцесс он сообщил, что количество интересующихся им клиентов оказалось выше, чем у 5 нм на сопоставимом этапе жизненного цикла.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила