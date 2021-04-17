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GeForce RTX 3090 на частоте 2.9 ГГц заняла третье место в GPUPI v3.3 32B

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Финский энтузиаст Luumi получил возможность объединить в одной системе видеокарту GeForce RTX 3090 марки EVGA и процессор Intel Core i9-10900K семейства Comet Lake-S. Графический процессор охлаждался жидким азотом, а центральный довольствовался водоблоком. В последнем случае это не помешало ему поддерживать частоту 5.3 ГГц для десяти активных ядер при отключенной Hyper-Threading.

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Источник изображения: HWBot, Luumi

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В тесте GPUPI v.3.3 32B частоты видеокарты достигли 2910/22704 МГц, это позволило занять третье место среди одиночных графических решений с результатом 1 минута 36,480 секунды.

Источник изображения: HWBot, Luumi

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В тестах Unigine Superposition 8K Optimized (11 166 баллов) и 3DMark Port Royal (19 169 баллов) видеокарта стала лучшей не только среди себе подобных, но и среди всех однопроцессорных графических решений, но частоту графического процессора при этом пришлось немного снизить, а памяти – повысить, до 2760/23392 МГц.

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Теги

nvidia экстремальный разгон evga geforce rtx 3090
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