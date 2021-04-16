Аналитики Raymond James не разделяют всеобщего оптимизма по поводу возвращения технологического лидерства Intel, о котором недавно много говорил новый генеральный директор компании. По мнению экспертов, ориентация Intel на собственное производство вынудит её довольствоваться ролью догоняющего, а AMD с её ключевым партнёром TSMC останутся лидерами.

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Источник изображения: Twitter, Lisa Su

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По крайней мере, источник не сомневается в сохранении такой расстановки сил до 2024 года, как минимум. Курс акций AMD имеет потенциал роста с нынешнего уровня $83 до $100. Для Intel отдельной проблемой, по мнению авторов прогноза, станет ожидаемое осеннее охлаждение рынка ПК, от которого компания по-прежнему сильно зависит. Попытки Intel добиться прорыва на литографическом направлении потребуют от компании существенного увеличения затрат, и правительственные субсидии особо их не уменьшат.