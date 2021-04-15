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G.Skill представила наборы флагманской оперативной памяти Trident Z Royal Elite

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Тайваньская технологическая компания G.Skill пополнила ассортимент оперативной памяти новыми наборами Trident Z Royal Elite. Производитель предлагает модули ОЗУ, прикрытые оригинальными кожухами для сохранения роскошной эстетики.



Новинки доступны пользователям в серебристом и золотистом исполнениях. Модули оперативной памяти дополнены подсветкой RGB, выполненной в виде кристаллов. На выбор покупателям предлагается оперативная память стандарта DDR4 с эффективной частотой 3 600-5 333 МГц.



Для обеспечения самого высокого уровня производительности компания G.Skill использует чипы, отобранные вручную. Печатные платы выполняют на 10-слойном текстолите.



Новая линейка Trident Z Royal Elite предлагает наборы из двух или четырёх планок ОЗУ. Объём каждого модуля составляет 8 ГБ, 16 ГБ или 32 ГБ, а напряжение – в диапазоне 1,38-1,6 В.





Оперативная память обзавелась поддержкой профилей XMP 2.0, а также имеет задержки от 16-19-19-39 (для DDR4-3600) до 22-32-32-52 (для DD4-5333) и пожизненную гарантию. Детальные параметры каждого комплекта ОЗУ вы можете увидеть в таблице ниже.



Стоимость оперативной памяти Trident Z Royal Elite пока что не уточняется. Цены на новинки компания G.Skill объявит ближе к старту продаж. Выход комплектов оперативной памяти на рынок запланирован на конец весны нынешнего года.
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D3m0n
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RadeoForce
17:58
сережа, читай выше, и не пиши больше этой херни. Мы через это уже 100500 раз проходили, и каждый раз ты оказывался в дураках, где тебе и место
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Inqizitor
17:58
Много, где нет, плюс цвета искажает.
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D3m0n
17:57
Оптике пофиг. Да будет свет )) А остальное паковать в кожухи. Хотя кабелям под землёй в мощных свинцовых оплётках всяких тоже пофиг.
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Кеша
17:55
Че у тебя лучше что ли ???
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Melofon
17:52
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Сергей Январёв
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Говно это, а не сборка
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hundzintay
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Видимо шутники никогда не слыхали про такую штуку как дельта древисина
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DarkShaman
17:49
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D3m0n
17:49
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