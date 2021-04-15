Тайваньская технологическая компания G.Skill пополнила ассортимент оперативной памяти новыми наборами Trident Z Royal Elite. Производитель предлагает модули ОЗУ, прикрытые оригинальными кожухами для сохранения роскошной эстетики.Новинки доступны пользователям в серебристом и золотистом исполнениях. Модули оперативной памяти дополнены подсветкой RGB, выполненной в виде кристаллов. На выбор покупателям предлагается оперативная память стандарта DDR4 с эффективной частотой 3 600-5 333 МГц.Для обеспечения самого высокого уровня производительности компания G.Skill использует чипы, отобранные вручную. Печатные платы выполняют на 10-слойном текстолите.Новая линейка Trident Z Royal Elite предлагает наборы из двух или четырёх планок ОЗУ. Объём каждого модуля составляет 8 ГБ, 16 ГБ или 32 ГБ, а напряжение – в диапазоне 1,38-1,6 В.Оперативная память обзавелась поддержкой профилей XMP 2.0, а также имеет задержки от 16-19-19-39 (для DDR4-3600) до 22-32-32-52 (для DD4-5333) и пожизненную гарантию. Детальные параметры каждого комплекта ОЗУ вы можете увидеть в таблице ниже.Стоимость оперативной памяти Trident Z Royal Elite пока что не уточняется. Цены на новинки компания G.Skill объявит ближе к старту продаж. Выход комплектов оперативной памяти на рынок запланирован на конец весны нынешнего года.