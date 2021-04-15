Компания NVIDIA представила на этой неделе свои Arm-совместимые серверные процессоры Grace, и изданию Yahoo Finance уже удалось получить комментарии генерального директора Intel на эту тему. Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) возглавляет компанию только два месяца, но уже позволяет себе делать весьма амбициозные заявления.

реклама

анонсы и реклама <b>i9 11900K</b>- цена пошла вниз Rocket Lake в Compeo.ru Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам RTX 3090 - цены пошли вниз Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь i9 11900 недорого в Ситилинке i5 11600K в Ситилинке Преодолен дефицит RTX 3060 - смотри цены

Источник изображения: Fortune

реклама

Во-первых, он пояснил, что Intel представила процессоры Xeon поколения Ice Lake первой, а потому анонс процессоров Grace компанией NVIDIA нужно считать её ответом на данные действия соперника, а не наоборот. Процессоры с функциями ускорения искусственного интеллекта, как пояснил глава Intel – это та сфера, где компания является лидером, драматически опережающим всех остальных. Он также призвал не забывать о разработках Habana Labs – компании, которую Intel купила в 2019 году. В сфере ускорения искусственного интеллекта Intel намеревается занять наступательную позицию, а не оборонительную, по словам Гелсингера.