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Intel не собирается уступать конкурентам в сфере искусственного интеллекта

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Компания NVIDIA представила на этой неделе свои Arm-совместимые серверные процессоры Grace, и изданию Yahoo Finance уже удалось получить комментарии генерального директора Intel на эту тему. Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) возглавляет компанию только два месяца, но уже позволяет себе делать весьма амбициозные заявления.

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Источник изображения: Fortune

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Во-первых, он пояснил, что Intel представила процессоры Xeon поколения Ice Lake первой, а потому анонс процессоров Grace компанией NVIDIA нужно считать её ответом на данные действия соперника, а не наоборот. Процессоры с функциями ускорения искусственного интеллекта, как пояснил глава Intel – это та сфера, где компания является лидером, драматически опережающим всех остальных. Он также призвал не забывать о разработках Habana Labs – компании, которую Intel купила в 2019 году. В сфере ускорения искусственного интеллекта Intel намеревается занять наступательную позицию, а не оборонительную, по словам Гелсингера.

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intel nvidia процессоры искусственный интеллект habana labs
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