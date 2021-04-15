TSMC обещает улучшение ситуации с дефицитом в этом году, но только для автопрома
Агентство Reuters поделилось комментариями руководства TSMC на квартальной отчётной конференции, которая только что завершилась. Как и ожидалось, компания увеличила сумму капитальных затрат на текущий год с $25-28 млрд до уверенных $30 млрд, а также подняла прогноз по приросту выручки до 20% с прежних 14-15%.
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По словам генерального директора TSMC, увеличить капитальные затраты компанию подтолкнул высокий спрос на 5-нм и 3-нм техпроцессы, которые она будет осваивать или уже внедрила в массовом производстве. Первые образцы 3-нм продукции появятся в конце этого года, серийное производство будет запущено во второй половине следующего года.
TSMC приобретает земельные участки под строительство новых предприятий, активно нанимает персонал и закупает оборудование, но полупроводниковая отрасль вряд ли полностью преодолеет дефицит продукции до начала следующего года, как считают представители этой компании. Единственное улучшение, на которое могут рассчитывать клиенты – это ослабление дефицита автомобильных компонентов со следующего квартала, хотя и незначительное. Клиенты, по словам руководства компании, продолжают наращивать запасы компонентов из-за неопределённости геополитического и эпидемиологического характера.
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