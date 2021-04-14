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Китайские компании самостоятельно производят не более процента разработанных чипов

Зато в бесфабричном сегменте Китай занимает третье место по выручке.
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Свежий отчёт IC Insights позволяет понять, как обстоят дела с производством полупроводниковых компонентов в Китае на фоне остального мира. По итогам прошлого года китайские компании могли претендовать на 5% мировой выручки от реализации полупроводниковых компонентов. В этом смысле страна уступила не только США, Южной Корее, но и Тайваню, Европе и Японии.

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Источник изображения: IC Insights

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При этом Китай может похвастать третьим местом по выручке среди разработчиков, не обладающих собственными производственными мощностями – это целых 15% мирового объёма средств. Больше только на Тайване (18%) и в США (64%). В Южной Корее, Европе и Японии, кстати, бесфабричных разработчиков тоже не так много – они могут претендовать лишь на один процент мировой выручки. С чем в Китае решительно плохо, так это с компаниями, которые и разрабатывают, и выпускают чипы своими силами – их доля в мировой выручке меньше одного процента. Соседний Тайвань в этом смысле тоже не ушёл далеко, претендуя лишь на 2% рынка. Лидерами в сегменте компаний с вертикальной интеграцией остаются США (50%) и Южная Корея (30%), но благодарить за это надо преимущественно Intel и Samsung Electronics, соответственно.

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аналитика полупроводники китай китайские производители
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