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NVIDIA продолжает настаивать, что переход на RTX актуален для 85% видеокарт

Доступность соответствующих графических решений при этом не учитывается.
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Время от времени NVIDIA приводит собственную статистику по темпам экспансии определённых графических архитектур, и на недавнем Дне инвестора упор был сделан на степень распространения видеокарт, поддерживающих технологию трассировки лучей RTX. Пока таковых не более 15% среди всех GeForce, находящихся в эксплуатации.

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Источник изображения: NVIDIA

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Соответственно, оставшиеся 85% любителей игр, сделавших выбор в пользу видеокарт NVIDIA, рано или поздно приобретут себе графические решения новых поколений. Конечно, в условиях тотального дефицита и безумных цен подобная статистика становится «солью на рану», но сделать такую «засечку» будет полезно для возвращения к этим данным в будущем, когда архитектуры с поддержкой RTX смогут завоевать более значимые рыночные позиции.

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Теги

nvidia видеокарты geforce rtx. трассировка лучей
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