Цена видеокарт NVIDIA за последние пять лет росла в среднем на 11% в год
За последние пять лет NVIDIA пережила как минимум один криптовалютный бум, ведь второй ещё продолжается, поэтому цены на видеокарты определялись не только спросом со стороны любителей игр. Тем интереснее выглядит статистика, опубликованная в составе презентации NVIDIA к мероприятию для инвесторов, которое проходило на этой неделе.
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Напомним, что 2021 фискальный год в календаре NVIDIA уже завершился, поэтому на графиках относится к прошлому периоду. На протяжении пяти предшествовавших лет выручка NVIDIA в среднем росла на 21% в год, количество отгруженных видеокарт при этом увеличивалось в среднем на 10% ежегодно, а вот средняя цена реализации росла опережающими темпами на 11% в год.
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На игровом направлении в период с 2015 по 2019 календарный год среднегодовой прирост выручки составил 18%. В прошлом году игровая выручка NVIDIA выросла сразу на 41%, хотя в этом отчётном периоде влияние криптовалютного фактора трудно признать значительным.
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