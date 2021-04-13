Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Продажи видеокарт NVIDIA поколения Ampere росли быстрее предшественниц в два раза

И средняя цена выросла почти на 20%.
7
8 видов RTX 3060 в Ситилинке - смотри цены
Цена рухнула на порядок на 10 позиций RX 6700XT
RTX 3080 по минимальной цене в Ситилинке

На этой неделе на сайте NVIDIA появилась свежая презентация для инвесторов, в которой семейство игровых видеокарт с архитектурой Ampere было признано самым стремительно набирающим популярность. Подобные заявления NVIDIA позволила статистика продаж на протяжении первых 18 недель с момента анонса, в выборку попали графические решения с рекомендованной стоимостью более $499.

реклама

анонсы и реклама
RTX 3070 - куча разных в XPERT.RU по топ ценам
RX 6700 кардинально дешевле в XPERT.RU
<b>i9 11900K</b>- цена пошла вниз
Rocket Lake в Compeo.ru
Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде
Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам
RTX 3090 - цены пошли вниз
Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь
i9 11900 недорого в Ситилинке
i5 11600K в Ситилинке
Преодолен дефицит RTX 3060 - смотри цены

Источник изображения: NVIDIA

реклама

Так вот, при таких вводных семейство Ampere набирало популярность в два с лишним раза быстрее, чем Turing или Pascal. Восемнадцать недель с момента анонса легко переносят нас в январь текущего года, поэтому нельзя утверждать, что подобную популярность новинкам прошлой осени обеспечили исключительно геймеры – к зиме в торговых сетях уже вовсю орудовали майнеры.

Источник изображения: NVIDIA

реклама

Спустя шесть месяцев после анонса доля Ampere в статистике Steam оказалась в два раза выше, чем в случае с Turing. На этом же интервале выделилось преобладание более дорогих видеокарт в структуре продаж NVIDIA – например, модели стоимостью более $299 формировали более половины объёмов реализации. Кстати, выросла и средняя цена реализации – с $300 до $360, если ориентироваться на статистику NVIDIA. В выборку не попали видеокарты стоимостью до $99.

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

nvidia аналитика финансы turing ampere
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Продажи видеокарт NVIDIA поколения Ampere росли быстрее предшественниц в два раза
7
Графику GeForce RTX 30 получат процессоры MediaTek
+
Intel наладит выпуск автомобильных чипов к концу года
+
Дефицит чипов NVIDIA сохранится до конца года
16
Преемник NVIDIA Ampere появится в следующем году
11
Huawei утверждает, что её автопилот лучше, чем у Tesla
3

Интересные материалы

Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
4 апреля 2021 26
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
11 апреля 2021 27
Тестируем процессор Intel Core i7-11700K
8 апреля 2021 299
Тестируем процессор Intel Core i5-11400
10 апреля 2021 74
Обзор и тестирование процессоров Intel Core i9-11900K и Core i5-11600K
30 марта 2021 310
Тестируем процессоры Intel и AMD двух последних поколений
12 апреля 2021 140

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Тестируем процессоры Intel и AMD двух последних поколений
140
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX Vega 64
20
Возникающие проблемы при эксплуатации систем водяного охлаждения и их возможные последствия
85
Модернизация необслуживаемой СВО deepcool gammaxx l240t
116

Сейчас обсуждают

Gnl_Sturn
10:29
- особняк с хабом и исследованием взаимосвязанных комнат - есть - ключики и сумасшедшие головоломки - есть - сейврумы, сундуки, менеджмент ограниченных ресурсов - есть - неубиваемый монстр, много медл...
Слух: Resident Evil 9 станет последней «номерной» частью серии
Елисей Творимиров
10:29
Фе3090 сама по себе проблема с охлаждением.
Модернизация необслуживаемой СВО deepcool gammaxx l240t
Bare_Metal
10:29
>Ну и стресс тест aida64, тут стабильно около 80 в пике было 81 тест в течении 25 минут С нокута д15 темпа ниже, 75 градусов. Так что выкинь свой колхоз и купи топ-воздух.
Модернизация необслуживаемой СВО deepcool gammaxx l240t
LorDex
10:29
Без нагрузки у меня все вертушки на ноль и низкие обороты на помпах справляются. Только ноктуа 80(или 90) которая на Кракене g12 стоит работает всегда, т.к. это действительно кулер с нулевым уровнем ш...
Модернизация необслуживаемой СВО deepcool gammaxx l240t
Leonid Shagidullin
10:28
Странно, что для Паскалей прошлый майнинговый бум никак не сказался. Наверное, дело в том, что тогда Радеоны хорошо брали? Кстати, видимо, для Амперов рост по той же причине - новая серия на уровне ар...
Продажи видеокарт NVIDIA поколения Ampere росли быстрее предшественниц в два раза
Андрей Гаврилов
10:28
В 60 кадров не работает фокус. вопрос зачем это г за 65 рублей
Камерофон vivo X60 Pro дебютировал в России по цене 64 990 рублей
Gnl_Sturn
10:27
Смотрим финансовый отчёт Капком. https://www.capcom.co.jp/ir/english/news/html/e130204b.html барабанная дробь... a. In the Digital Contents business, which constitutes our core competence, the flags...
Слух: Resident Evil 9 станет последней «номерной» частью серии
Елисей Творимиров
10:27
Вот только ты не можешь знать температуры в закрытом БП, чтобы правильно настроить кривую. Только "на глаз, ухо👂".
Модернизация необслуживаемой СВО deepcool gammaxx l240t
Sulphide
10:27
Настольный ПК, это неттоп. А эти карты для рабочих станций и серверов - бывшие Quadro. Разъёмы Stereo и Sync на месте.
NVIDIA представила новые видеокарты RTX A5000 и RTX A4000
Твоя мамка
10:27
А чо акции выросли тогда?)
Скоростной тоннель Илона Маска не оправдал ожидания журналистов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем