На этой неделе на сайте NVIDIA появилась свежая презентация для инвесторов, в которой семейство игровых видеокарт с архитектурой Ampere было признано самым стремительно набирающим популярность. Подобные заявления NVIDIA позволила статистика продаж на протяжении первых 18 недель с момента анонса, в выборку попали графические решения с рекомендованной стоимостью более $499.

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Источник изображения: NVIDIA

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Так вот, при таких вводных семейство Ampere набирало популярность в два с лишним раза быстрее, чем Turing или Pascal. Восемнадцать недель с момента анонса легко переносят нас в январь текущего года, поэтому нельзя утверждать, что подобную популярность новинкам прошлой осени обеспечили исключительно геймеры – к зиме в торговых сетях уже вовсю орудовали майнеры.

Источник изображения: NVIDIA

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Спустя шесть месяцев после анонса доля Ampere в статистике Steam оказалась в два раза выше, чем в случае с Turing. На этом же интервале выделилось преобладание более дорогих видеокарт в структуре продаж NVIDIA – например, модели стоимостью более $299 формировали более половины объёмов реализации. Кстати, выросла и средняя цена реализации – с $300 до $360, если ориентироваться на статистику NVIDIA. В выборку не попали видеокарты стоимостью до $99.