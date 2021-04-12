Huawei утверждает, что её автопилот лучше, чем у Tesla
Как отмечает Bloomberg, зажатая в угол американскими санкциями компания Huawei Technologies не готова сдаваться без боя, а потому активно ищет новые рынки сбыта. Автомобильный сектор представляется перспективным направлением, поскольку сейчас на нём намечается «тектонический сдвиг» в виде перехода на автоматическое управление и электрификацию парка.
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Huawei намеревается в ближайшее время вложить в разработку автомобильных компонентов и систем не менее $1 млрд, а инженерам китайской компании уже удалось создать автопилот, способный проезжать до 1000 км без вмешательства человека. По словам председателя совета директоров Huawei, этот показатель лучше, чем у Tesla.
Пока Huawei сотрудничает только с автопроизводителями, предлагающими продукцию на китайском рынке, даже если речь идёт о Mercedes-Benz. В перспективе основными партнёрами компании станут китайские автоконцерны BAIC, Changan и GAC. Местный рынок прирастает на 30 млн автомобилей в год, поэтому даже если Huawei будет получать по $1500 с каждой проданной в КНР машины, это будет неплохой бизнес. В этом месяце на мероприятии в Шанхае будет представлен первый электромобиль, в создании которого Huawei принимала участие – это модель αS HBT марки Arcfox.
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