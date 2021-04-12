Как сообщает CNBC со ссылкой на представителей Bank of America, сейчас китайская компания SMIC примерно на 80% зависит от поставок оборудования из США, поэтому путь импортозамещения в полупроводниковой отрасли КНР будет долгим и тернистым.

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Источник изображения: TSMC

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Вмешательство США в прошлом году уже предотвратило поставку EUV-сканера ASML для нужд компании SMIC, и последней будет сложно формировать производственную цепочку в обход американских санкций. Японские производители оборудования пока не так сильно втянуты в историю с ограничениями, но союзнические отношения этой страны с США не оставляют места для иллюзий по поводу будущего промышленности Китая. Эксперты Bank of America считают, что полупроводниковая отрасль КНР отстала от мировой минимум на пять лет.